更新版-特斯拉发布四驱版Model S车型及新功能

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
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路透加州霍桑10月9日 - 特斯拉(Tesla Motors) 周四向自动驾驶迈出其第一步，发布可以让其电动汽车自动泊车和感知危险处境的新功能。
该公司还表示，将发布一款四轮驱动Model S车型，该车百公里加速仅需3.2秒，同时并不牺牲该车的高效能。
特斯拉执行长穆斯克(Elon Musk)在加州霍桑座无虚席的发布会后开玩笑说，这款车可以让顾客拥有一个“私人的摩天轮”。
自穆斯克上周在Twitter发布消息称“是时候发布D和其他一些东西了”，外界就对特斯拉发布新产品充满期待。
穆斯克周四在台上称，“D”代表双马达，表示特斯拉的新款车在底盘前后各有一台马达。
穆斯克还表示，现在最新生产的Model S车型已经配备了他称之为“自动导航”的新硬件。新硬件包括一部大范围雷达和图像识别系统，因此该车可以“识别”停车标志和行人，还配置了360度声纳。
该车可以自动泊入车库，旅行前提前开启空调以及识别路面障碍。不过他警告称，“自动导航”不是完全的自动驾驶，不能让司机在旅途中安然入睡。”（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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