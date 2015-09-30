特斯拉发布首款电动SUV车型Model X

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透加州佛利蒙市9月29日 （记者 Alexandria Sage） - 特斯拉汽车(TSLA.O)周二发布了外界期待已久的首款电动SUV车型Model X。投资者期冀Model X将帮助特斯拉扭亏为盈。
在高支出、低增长的时期，Model X的发布对特斯拉来说是一个里程碑，因该公司现在拥有了2012年发布的Model S之外的第二款在产汽车。
“我觉得Model X让我们有点兴奋，”特斯拉首席执行官伊隆·马斯克（Elon Musk）在发布会前在特斯拉的佛利蒙工厂向记者表示。Model X最近几周从佛利蒙工厂下线，比特斯拉原定时间表迟了近两年。
马斯克估计有2.5万名顾客通过网络或者门店预订了Model X，且从现在开始预订的顾客可能需要等8-12个月才能收到。
马斯克称，Model X出炉推迟是有原因的。
“（Model X）包含的元素远多于汽车销售真正所需。而且有些东西非常困难，它们让Model X变得更好，但设计制造这些零部件的难度非常高。”
马斯克称，Model X是“全世界最难制造的汽车”。Model X为四轮驱动，配备了两个电动发动机，单次充电可行驶约250英里（约400公里），可供七人乘坐。
特斯拉预计，由于重心低有助于减少翻车可能性，基于其碰撞测试的数据，Model X将在所有选项获得5星安全评级。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。