特斯拉发布首款电动SUV车型Model X

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Alexandria Sage

路透加州佛利蒙市9月29日 - 特斯拉汽车 周二发布了外界期待已久的首款电动SUV车型Model X。投资者期冀Model X将帮助特斯拉扭亏为盈。

在高支出、低增长的时期，Model X的发布对特斯拉来说是一个里程碑，因该公司现在拥有了2012年发布的Model S之外的第二款在产汽车。

“我觉得Model X让我们有点兴奋，”特斯拉首席执行官伊隆·马斯克（Elon Musk）在发布会前在特斯拉的佛利蒙工厂向记者表示。Model X最近几周从佛利蒙工厂下线，比特斯拉原定时间表迟了近两年。

马斯克估计有2.5万名顾客通过网络或者门店预订了Model X，且从现在开始预订的顾客可能需要等8-12个月才能收到。

马斯克称，Model X出炉推迟是有原因的。

“（Model X）包含的元素远多于汽车销售真正所需。而且有些东西非常困难，它们让Model X变得更好，但设计制造这些零部件的难度非常高。”

马斯克称，Model X是“全世界最难制造的汽车”。Model X为四轮驱动，配备了两个电动发动机，单次充电可行驶约250英里（约400公里），可供七人乘坐。

特斯拉预计，由于重心低有助于减少翻车可能性，基于其碰撞测试的数据，Model X将在所有选项获得5星安全评级。（完）