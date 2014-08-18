特斯拉延长Model S车型保修时间 不限行驶里程

路透8月15日 - 电动汽车制造商特斯拉(TSLA.O)周五表示，公司延长了旗下Model S车型的保修时间，并扩大了保修范围。此前，美国《消费者报告》称特斯拉Model S车型存在“不少问题”。

特斯拉宣布，Model S的保修范围将扩大至电池组，并将保修时间延长至八年，且不限行驶里程。

特斯拉在博客中表示，该保修政策适用于2012年以后生产的所有Model S汽车，将在短期内对其盈利造成“温和的负面”影响。

《消费者报告》去年将最高评级授予该车型，因其“顺滑的流线感，优雅简约的设计”。《消费者报告》2013年1月以89,650美元的价格购买了这款汽车。

特斯拉执行长马斯克周五在博客中提到延长保修期和扩大保修范围一事，称“事后才发现，这是Model S一开始就应该执行的政策。”

如果特斯拉认为电动汽车比多数常规汽车所使用的汽油发动机更为可靠，马斯克说“那么我们的保修政策应该对此有所反映。”

目前，很多常规的使用汽油发动机的汽车的保修范围为三年/3.6万英里。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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