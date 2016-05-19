特斯拉计划发行17亿美元新股 为加速生产新Model 3融资

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透底特律/旧金山5月18日 - 特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)周三称，将新发行最多17亿美元普通股，为加速生产新Model 3提供融资。
特斯拉是在收盘后做此宣布，消息公布后股价下跌2.2%，报206.59美元，远低于公司去年8月上次发行新股时的242美元。
特斯拉在招股说明书中称，预计以每股204.66美元的价格发行最多820万股。自从2010年6月首次公开发行(IPO)之后，特斯拉一直处于营业亏损状况。
特斯拉CEO伊隆-马斯克宣告要提前两年在2018年实现年产50万辆的目标[nL3S1814MW]，大约是该公司2015年生产量的10倍。供应商和分析师认为伊隆-马斯克设定的时间框架很有野心。
特斯拉曾表示，Model 3的最终设计在下个月之前不会完成。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。