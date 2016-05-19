特斯拉计划发行17亿美元新股 为加速生产新Model 3融资

路透底特律/旧金山5月18日 - 特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)周三称，将新发行最多17亿美元普通股，为加速生产新Model 3提供融资。

特斯拉是在收盘后做此宣布，消息公布后股价下跌2.2%，报206.59美元，远低于公司去年8月上次发行新股时的242美元。

特斯拉在招股说明书中称，预计以每股204.66美元的价格发行最多820万股。自从2010年6月首次公开发行(IPO)之后，特斯拉一直处于营业亏损状况。

特斯拉CEO伊隆-马斯克宣告要提前两年在2018年实现年产50万辆的目标[nL3S1814MW]，大约是该公司2015年生产量的10倍。供应商和分析师认为伊隆-马斯克设定的时间框架很有野心。

特斯拉曾表示，Model 3的最终设计在下个月之前不会完成。(完)