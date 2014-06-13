特斯拉将自家专利开源共享 以期加快电动汽车发展

路透底特律/旧金山6月12日 - 美国电动车企业特斯拉(Tesla)(TSLA.O) 周四表示，将允许其他企业使用自家知识产权，以期加快所有制造商开发电动车的进程。

特斯拉共同创始人暨执行长马斯克(Elon Musk)表示，如果任何人“诚心希望使用我们的技术”，该公司都将不会采取法律行动。

马斯克在公司网页上表示，该行业将受益于技术的开源共享。

他表示，该公司创立的目的就是加快可持续交通系统的成长。

马斯克称此举包括所有特斯拉专利，包括几百项现有专利以及几千项未来专利。

他称，“我们认为市场大到足以容下各方人马。”

他在电话会议上对记者表示，投资者不应担心这一决定会打击特斯拉的净利。他称，“这并不会真的伤害特斯拉，而是会有助于整个行业。”

“实际上我认为这将有助于特斯拉，主要是可以因此吸引并激励世界最好的技术人才。”

特斯拉周四收盘时报203.52美元，跌0.95美元，或0.5%。(完)

(编译 石冠兰 审校 戴素萍)

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