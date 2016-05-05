特斯拉计划2018年产量达到50万辆 比预期提前两年

特斯拉表示将加速生产，以满足市场对Model 3车型的旺盛需求，但开支增加将使公司更难实现今年的盈利承诺。该公司表示今年有望交付8-9万辆电动车，并宣告要提前两年在2018年实现年产50万辆的目标。公司CEO马斯克表示，特斯拉的目标是在明年底前生产10-20万辆Model 3。他称，今天预订Model 3轿车的消费者非常有可能在2018年拿到车。路透