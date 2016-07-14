特斯拉终止回购保值计划 下调Model X价格

- 路透旧金山/底特律7月13日 - 美国特斯拉汽车(TSLA.O)周三表示，已结束保值回购承诺计划，并调低了其跨界车型Model X的起始价格。

该回购计划于7月1日终止，可为特斯拉释放出准备用于回购Model S车型的资金。特斯拉此前承诺在汽车交付三年后以至少50%的基本购买价格回购车型Model S。

在做出这项改变之前，本月早些时候特斯拉警告称，它将连续第二个季度达不到车辆交付目标。

特斯拉公司还面临着其他的挑战，包括5月7日致命车祸引发监管部门对其Autopilot自动驾驶系统的调查，以及在拟议收购太阳能面板制造商SolarCitySCTY.O后，财务情况遭到更加严格的审视。

特斯拉披露，在接下来的12个月内，可能最多支付1.924亿美元用于4,209辆汽车的保值承诺。该金额代表平均每辆车的最高费用是45,711美元，不过特斯拉公司可以通过转售回购车辆来抵消支出。

据特斯拉向美国证券交易委员会提交的最新季度报告，截至3月31日，特斯拉估算可能的回购总价值达到15.8亿美元，自2015年底以来上升逾20%。

回购保值计划在2013年启动，旨在帮助特斯拉控制其二级市场，并让购车者放心其车辆转售价格不会大幅降低。(完)