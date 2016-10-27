特斯拉逾三年来首次实现季度获利 CEO称第四季亦将盈利

路透旧金山10月26日 - 周三，特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)公布逾三年来的首次季度净利，受到出售零排放汽车积分获得近1.39亿美元的提振。特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)称第四季也能赢利。

特斯拉汽车完成了早先所设的下半年生产50,000辆汽车的目标，并兑现了提高季度毛利的承诺。该公司还报告称创造了1.76亿美元自由现金流。

特斯拉重申计划在2017年下半年交付的入门级Model 3轿车，该款轿车起售价为35,000美元，约为现有Model S轿车的一半。

特斯拉称计划今年资本支出18亿美元，其中略超10亿美元将在第四季铺开。然而，该公司今年新的资本支出总额预估比之前预期的22.5亿美元低约20%。

多数分析师预期，若马斯克明年想在资本市场融资来支持Model 3的推出，那么第三季实现获利以及更为精简的资本支出计划或可助其一臂之力。

特斯拉出售在加州的零排放汽车积分获得1.39亿美元，提振了公司业绩。对手汽车厂商可购买这些积分而不是销售自家的电动汽车。

“推动公司获利上升的因素当然就是出售零排放汽车积分获得的1.39亿美元，这可是接近100%盈利的业务，”Cowen分析师Jeffrey Osborne称。

特斯拉表示，截至9月30日该公司拥有30.8亿美元现金和现金等价物，第二季末时有32.5亿美元。

该公司股价在盘后交易中最初大涨6.2%，但随后回吐部分涨幅并交投于211美元左右，较收盘价202.24美元上涨4%。

特斯拉在截至9月30日的第三季录得净利2,190万美元，合每股盈余(EPS)为0.14美元；上年同期分别为亏损2.299亿美元或每股亏损1.78美元。总营收增长逾一倍至23亿美元。

特斯拉获利图表： tmsnrt.rs/1kpNS9J (完)