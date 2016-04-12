特斯拉因座椅问题在美国召回2,700辆Model X SUV

路透旧金山4月11日（记者 Alexandria Sage） - 特斯拉汽车公司(TSLA.O)周一称，由于车内第三排座椅的锁链故障会增加座椅在碰撞中向前倾倒的风险，将在美国召回2,700辆Model X SUV。

特斯拉称本次召回将影响到2016年3月26日以前出厂的Model X SUV。这是自9月交付Model X SUV以来特斯拉首次召回该款车型。

特斯拉称，因座椅在欧盟未通过强度测试而召回Model X SUV。该车座椅在此前美国进行的15次测试中均已通过。该公司称欧盟的测试有所不同且更加严格。

特斯拉表示虽非强制执行，但本次召回是为采取充分谨慎的态度。Model X SUV尚未在欧洲市场发售。

特斯拉周一开始向客户发出召回提示。公司将为召回车辆更换第三排座椅，维修时耗为两小时。特斯拉销售及服务总裁乔恩·麦克尼尔(Jon McNeil)在电话会议上告诉记者，本次召回车辆的处理过程将持续五周时间。

特斯拉称生产座椅的供应商Futuris将承担更换座椅的全部费用。（完）