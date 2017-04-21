特斯拉因停车制动器问题将召回5.3万辆车

路透4月20日 - 特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)周四表示，将在全球召回53,000辆Model S和Model X型汽车，以解决一个驻车制动方面的问题。

这是公司历来最大规模的一次召回，消息公布后其股价周四收跌0.99%至302.51美元。

特斯拉在其网站发布声明称，2016年2-10月生产的Model S和Model X型汽车的电子驻车制动系统中，可能有一个小零件存在第三方供应商的制造问题。

特斯拉称，还没有出现因该问题导致事故和受伤的情况。

特斯拉表示，召回车辆中受影响的比重可能不到5%，更换零件需要不到45分钟。

该公司还表示，将向客户发送正式的召回通知。

该公司周四表示，正与意大利供应商Freni Brembo SpA(BRBI.MI)合作，拿到替换零件。

Freni Brembo未立即回应评论请求。

特斯拉股价与市值： tmsnrt.rs/2ovTxgI

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