特斯拉因停车制动器问题将召回5.3万辆车

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透4月20日 - 特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)周四表示，将在全球召回53,000辆Model S和Model X型汽车，以解决一个驻车制动方面的问题。
这是公司历来最大规模的一次召回，消息公布后其股价周四收跌0.99%至302.51美元。
特斯拉在其网站发布声明称，2016年2-10月生产的Model S和Model X型汽车的电子驻车制动系统中，可能有一个小零件存在第三方供应商的制造问题。
特斯拉称，还没有出现因该问题导致事故和受伤的情况。
特斯拉表示，召回车辆中受影响的比重可能不到5%，更换零件需要不到45分钟。
该公司还表示，将向客户发送正式的召回通知。
该公司周四表示，正与意大利供应商Freni Brembo SpA(BRBI.MI)合作，拿到替换零件。
Freni Brembo未立即回应评论请求。
特斯拉股价与市值： tmsnrt.rs/2ovTxgI
(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。