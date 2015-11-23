特斯拉在全球召回9万辆Model S汽车 检查安全带固定问题

特斯拉宣布将召回9万辆Model S轿车，检查前座安全带配件可能存在的瑕疵。此次是全球范围召回，多数受影响车辆在美国，部分在欧洲和亚洲。今年11月初该公司接到报告称，一辆正在行驶的Model S型轿车前排座位的乘客回头与后排乘客交谈时，安全带断开。特斯拉发言人称，尚未出现与这一问题有关的事故或伤亡事件。路透