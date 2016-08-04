焦点：特斯拉连13季亏损 下半年仍将交付5万辆新车

2016年7月26日，美国内华达州Sparks，特斯拉旗下工厂在媒体开放日展示的特斯拉Model 3样车的车轮。 REUTERS/James Glover II

路透旧金山8月3日 - 特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)周三公布了超过预期的季度亏损，主要因汽车和电池生产方面开支增加，但该公司表示计划在全球加快开店速度。

连续第13个季度的亏损，凸显出公司在实现其宏伟目标的过程中所遭遇的财务问题。该公司的目标是要在三年内将汽车产量提高10倍，近期则计划收购太阳能面板安装业者SolarCity SCTY.O。

特斯拉表示，今年下半年准备交付约50,000辆Model S和Model X新车。该公司重申，今年将花费22.5亿美元资本开支，为即将问世的Model 3做准备。

特斯拉未提及2月份所作的今年全年将实现净现金流的预期。

特斯拉周三盘后股价变动不大。该公司对SolarCity的收购报价为26亿美元。

“制造汽车很难...而且他们仍处于成长阶段--市场似乎认为他(马斯克)是无辜的，”Tigress Financial Partners分析师Ivan Feinseth称。他还补充说，特斯拉“从未实现过他们的任何预期”。

特斯拉上月报告称，连续第二个季度未能实现汽车交付目标，引发了这可能影响其年度目标的疑虑。

特斯拉第二季交付车辆14,402辆，低于17,000辆的目标。该公司第一季车辆交付量为14,810辆，亦低于目标。如果该公司在2016年下半年交付车辆50,000辆，全年交付量则会低于原定交付目标80,000至90,000辆。

该公司称，计划在年内剩余的时间内，平均每四天开一家新店，但该公司没有披露将花费多少成本。

“我们正在新的人口密集市场增开店铺，譬如台北、首尔和墨西哥城等，同时也正在诸如加利福尼亚这样最为成熟的市场增开店铺，”特斯拉称。

不计特殊项目，特斯拉4-6月每股亏损1.06美元，上年同期为每股亏损0.48美元。

汤森路透I/B/E/S分析师平均原预估每股亏损0.52美元。

特斯拉业绩图表：tmsnrt.rs/1kpNS9J

特斯拉称，第二季净亏扩大至2.932亿美元，或每股净亏2.09美元；上年同期为净亏1.842亿美元或每股净亏1.45美元。截至6月30日止的季度总营收增加33%至12.7亿美元。

该公司表示，尽管下半年毛利润率将扩大2-3个百分点，但全年经调整后的营业支出将增加30%。(完)