版本:
中国
市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 07:04 BJT

美股业绩：特斯拉汽车第四季亏损1.076亿美元，且未实现销量目标

路透底特律2月11日 - 豪华电动车生产商特斯拉汽车(Tesla) 周三公布，第四季亏损1.076亿美元，合每股亏损0.86美元，上年同期分别为亏损1,630万美元和0.13美元。

特斯拉汽车第四季售出9,834辆汽车，未达到季度销量目标。该公司特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)曾经在2014年7月表示，计划售出13,000辆Model S型轿车。

第四季营收升至9.567亿美元，高于上年同期的6.152亿美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐