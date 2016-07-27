特斯拉CEO称Model 3可能每年创造200亿美元营收

路透里诺内华达州里诺7月26日 - 特斯拉(TSLA.O)创始人兼CEO马斯克(Elon Musk)周二表示，该公司的Model 3车型每年可能创造200亿美元的营收以及约50亿美元的毛利。

马斯克在超级电池工厂“Gigafactory”正式揭幕的新闻发布会上说，可能需要进行“适度的筹资”来为战略计划提供资金，并且随着时间的推移，计划中的新产品可能将耗资“数百亿”。特斯拉超级电池工厂坐落于美国内华达州里诺市附近。

上周，马斯克公布了一项雄心勃勃的计划，将向电动卡车及公共汽车、汽车共享和太阳能系统领域扩张。

特斯拉Model 3已经收到约37.3万辆订单，该车型起价为35,000美元。特斯拉表示，其将于2017年稍晚开始向客户交付汽车。(完)