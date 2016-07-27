特斯拉CEO称Model 3可能每年创造200亿美元营收

宝马高管称墨西哥新厂计划不变 无视特朗普警告
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透里诺内华达州里诺7月26日 - 特斯拉(TSLA.O)创始人兼CEO马斯克(Elon Musk)周二表示，该公司的Model 3车型每年可能创造200亿美元的营收以及约50亿美元的毛利。
马斯克在超级电池工厂“Gigafactory”正式揭幕的新闻发布会上说，可能需要进行“适度的筹资”来为战略计划提供资金，并且随着时间的推移，计划中的新产品可能将耗资“数百亿”。特斯拉超级电池工厂坐落于美国内华达州里诺市附近。
上周，马斯克公布了一项雄心勃勃的计划，将向电动卡车及公共汽车、汽车共享和太阳能系统领域扩张。
特斯拉Model 3已经收到约37.3万辆订单，该车型起价为35,000美元。特斯拉表示，其将于2017年稍晚开始向客户交付汽车。(完)
(编译 岂頔；审校 张涛)
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透苏黎世1月16日 - 瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)执行长Erik Fyrwald周一表示，预计监管机构很快将批准中国化工集团公司以430亿美元收购该公司的交易。
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。