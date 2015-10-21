《消费者报告》称不再推荐特斯拉Model S

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Joseph White
路透底特律10月20日 - 《消费者报告》（Consumer Reports）称，由于可靠性原因，将不再推荐特斯拉Model S。这对曾在该杂志性能评定中获得有史以来最高得分的特斯拉可谓一大冲击。
该杂志的上述决定刺激特斯拉 股价大跌，凸显了向汽车引入先进节能技术和数字多媒体系统的风险。
该杂志发现，一系列使用新传输技术提高行驶里程的车型存在问题增多的新趋势。该杂志的编辑周二在底特律汽车新闻协会的会议上提交了相关的调查报告。
上述发现表明，在消费者和监管机构要求更多创新的同时，汽车企业则是挑战重重。
《消费者报告》称，特斯拉车主报告了Model S的“一连串详尽且复杂的问题”。受此影响，特斯拉股价收跌6.6%报213.03美元，盘中一度下跌11.4%。
该杂志发现，仍有97%的车主表示他们还会再买Model S，理由是特斯拉在维修方面回应速度快，“把对车主的麻烦降至最低”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”