特斯拉在全球召回9万辆Model S汽车 检查安全带固定问题

路透11月20日 - 特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)周五公布，公司将召回全部9万辆Model S轿车，检查前座安全带配件可能存在的瑕疵。

此次是全球范围召回。多数受影响车辆是在美国，部分在欧洲和亚洲。这家“环保”汽车厂商在Nasdaq市场的股价收低0.8%，报220.01美元。

该公司称，此次全球召回的成本将“不会造成很大影响”。今年11月初该公司收到一份报告称，一辆正在行驶的Model S型轿车前排座位的乘客回头与后排乘客交谈时，安全带断开。

特斯拉发言人周五称，尚未出现与这一问题有关的事故或伤亡事件。

该公司向特斯拉轿车车主发送电子邮件，要求车主将车开到特斯拉的服务中心，检查将安全带系统固定在车身上的螺栓。

“我们的调查无法揭示问题根源，”特斯拉发言人称，“我们要检查每一辆车。”

他说，“我们料想绝大多数安全带是完好的。”(完)