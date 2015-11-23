特斯拉在全球召回9万辆Model S汽车 检查安全带固定问题

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透11月20日 - 特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)周五公布，公司将召回全部9万辆Model S轿车，检查前座安全带配件可能存在的瑕疵。
此次是全球范围召回。多数受影响车辆是在美国，部分在欧洲和亚洲。这家“环保”汽车厂商在Nasdaq市场的股价收低0.8%，报220.01美元。
该公司称，此次全球召回的成本将“不会造成很大影响”。今年11月初该公司收到一份报告称，一辆正在行驶的Model S型轿车前排座位的乘客回头与后排乘客交谈时，安全带断开。
特斯拉发言人周五称，尚未出现与这一问题有关的事故或伤亡事件。
该公司向特斯拉轿车车主发送电子邮件，要求车主将车开到特斯拉的服务中心，检查将安全带系统固定在车身上的螺栓。
“我们的调查无法揭示问题根源，”特斯拉发言人称，“我们要检查每一辆车。”
他说，“我们料想绝大多数安全带是完好的。”(完)
(编译 王颖；审校 王兴亚)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。