特斯拉称Model S和Model X不存在安全缺陷

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透6月10日 - 特斯拉(TSLA.O)周五称，Model S和Model X不存在安全缺陷，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）未就此进行任何调查或“初步评估”。
NHTSA周四称，正审查关于特斯拉Model S悬挂系统问题的信息，正向车主及特斯拉寻求更多信息。
此前有报导称，特斯拉Model S可能存在的一个缺陷或会导致悬挂控制臂断裂，从而导致车主对车辆失去控制。
特斯拉针对相关报导回应称，公司4月时曾全力配合NHTSA，这是对悬挂系统进行“例行筛查”的一部分，但NHTSA并未要求公司提供进一步信息。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。