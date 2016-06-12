特斯拉称Model S和Model X不存在安全缺陷

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月13日 - 特斯拉 周五称，Model S和Model X不存在安全缺陷，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）未就此进行任何调查或“初步评估”。

NHTSA周四称，正审查关于特斯拉Model S悬挂系统问题的信息，正向车主及特斯拉寻求更多信息。

此前有报道称，特斯拉Model S可能存在的一个缺陷或会导致悬挂控制臂断裂，从而导致车主对车辆失去控制。

特斯拉针对相关报道回应称，公司4月时曾全力配合NHTSA，这是对悬挂系统进行“例行筛查”的一部分，但NHTSA并未要求公司提供进一步信息。（完）