特斯拉首选考虑在上海设立中国生产基地--彭博

路透6月20日 - 彭博报导称，特斯拉汽车(TSLA.O)正考虑将其中国生产基地设在上海，投资规模可能约为90亿美元。

彭博援引消息人士报导称，特斯拉为生产基地已与上海政府控股的金桥集团签署了无约束力协议。

报导称，金桥集团和特斯拉可能各自投资约45亿美元，金桥会以提供土地作为出资的主要形式。

特斯拉和金桥集团未能立即就此置评。

根据报导，苏州和合肥等其他中国城市也在争取这个项目。(完)