特斯拉首选考虑在上海设立中国生产基地--彭博

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透6月20日 - 彭博报导称，特斯拉汽车(TSLA.O)正考虑将其中国生产基地设在上海，投资规模可能约为90亿美元。
彭博援引消息人士报导称，特斯拉为生产基地已与上海政府控股的金桥集团签署了无约束力协议。
报导称，金桥集团和特斯拉可能各自投资约45亿美元，金桥会以提供土地作为出资的主要形式。
特斯拉和金桥集团未能立即就此置评。
根据报导，苏州和合肥等其他中国城市也在争取这个项目。(完)
(编译 白云; 审校 陈宗琦)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。