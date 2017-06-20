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中国财经 | 2017年 6月 20日 星期二 08:58 BJT

特斯拉接近与上海达成协议 首次在中国建厂--彭博

路透6月19日 - 彭博援引熟知情况的人士报导称，特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)接近达成一项协议，将得以首次在中国生产电动汽车，并更好地融入中国市场。中国是全球最大的汽车市场。

报导称，若与上海市达成协议，特斯拉将获准在上海临港开发区建厂，协议或最早在本周达成。

彭博报导称，按照现有规定，特斯拉需与至少一家本土企业合作成立合资公司。该公司去年在中国的营收翻了三倍，超过10亿美元。

未能立即联系到特斯拉就此置评。(完)

(编译 王琛；审校 王丽鑫)

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