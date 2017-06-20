特斯拉接近与上海达成协议 首次在中国建厂--彭博

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透6月19日 - 彭博援引熟知情况的人士报导称，特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)接近达成一项协议，将得以首次在中国生产电动汽车，并更好地融入中国市场。中国是全球最大的汽车市场。
报导称，若与上海市达成协议，特斯拉将获准在上海临港开发区建厂，协议或最早在本周达成。
彭博报导称，按照现有规定，特斯拉需与至少一家本土企业合作成立合资公司。该公司去年在中国的营收翻了三倍，超过10亿美元。
未能立即联系到特斯拉就此置评。(完)
(编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。