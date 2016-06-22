特斯拉出价最高28亿美元收购太阳能面板制造商SolarCity

路透6月21日 - 特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)周二表示，已经提议以换股方式、价值最高28亿美元收购太阳能面板制造商SolarCity CorpSCTY.O，因该公司希望扩大其清洁能源业务。

特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)在与记者的电话访谈中表示，这是一项“无须多做考虑”的交易。

他表示，藉着收购SolarCity，特斯拉将转变为“全球唯一垂直整合的能源企业，提供消费者端到端清净能源产品，”从太阳能面板、家用蓄电池，到电动汽车等。

特斯拉股价周二盘后下挫逾10%，至195.35美元；SolarCity飙涨约23%至26.13美元。

特斯拉表示，对SolarCity的出价介于每股26.50-28.50美元之间，较SolarCity周二收盘价21.19美元溢价约25-35%。整体收购价值约在26-28亿美元之谱。(完)