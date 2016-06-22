特斯拉出价最高28亿美元收购太阳能面板制造商SolarCity

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透6月21日 - 特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)周二表示，已经提议以换股方式、价值最高28亿美元收购太阳能面板制造商SolarCity CorpSCTY.O，因该公司希望扩大其清洁能源业务。
特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)在与记者的电话访谈中表示，这是一项“无须多做考虑”的交易。
他表示，藉着收购SolarCity，特斯拉将转变为“全球唯一垂直整合的能源企业，提供消费者端到端清净能源产品，”从太阳能面板、家用蓄电池，到电动汽车等。
特斯拉股价周二盘后下挫逾10%，至195.35美元；SolarCity飙涨约23%至26.13美元。
特斯拉表示，对SolarCity的出价介于每股26.50-28.50美元之间，较SolarCity周二收盘价21.19美元溢价约25-35%。整体收购价值约在26-28亿美元之谱。(完)
(编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。