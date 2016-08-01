特斯拉和SolarCity最早周一宣布合并--消息人士

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透7月31日 - 据熟悉情况的消息人士称，特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)和SolarCityCorp SCTY.O最早可能在周一宣布双方已经同意合并。
虽然亿万富翁伊隆-马斯克(Elon Musk)担任特斯拉执行长及SolarCity的董事长，并且是两家公司的最大股东，但合并协议并非板上钉钉，因为SolarCity组建了一个特别委员会评估特斯拉的收购提议，不会受马斯克和与他关系密切的高管的影响。
消息人士周日表示，合并协议可能纳入所谓的寻购条款(go-shop provision)，也就是双方在签署合并协议后，允许SolarCity在较短的一段时期内邀请其他潜在买家提出收购要约。
该交易的具体条款尚不清楚。特斯拉此前曾表示，提议以0.122-0.131股自己的股票换1股SolarCity股票。
因磋商事属机密，消息人士要求匿名。特斯拉和SolarCity拒绝置评。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。