特斯拉和SolarCity最早周一宣布合并--消息人士

路透7月31日 - 据熟悉情况的消息人士称，特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)和SolarCityCorp SCTY.O最早可能在周一宣布双方已经同意合并。

虽然亿万富翁伊隆-马斯克(Elon Musk)担任特斯拉执行长及SolarCity的董事长，并且是两家公司的最大股东，但合并协议并非板上钉钉，因为SolarCity组建了一个特别委员会评估特斯拉的收购提议，不会受马斯克和与他关系密切的高管的影响。

消息人士周日表示，合并协议可能纳入所谓的寻购条款(go-shop provision)，也就是双方在签署合并协议后，允许SolarCity在较短的一段时期内邀请其他潜在买家提出收购要约。

该交易的具体条款尚不清楚。特斯拉此前曾表示，提议以0.122-0.131股自己的股票换1股SolarCity股票。

因磋商事属机密，消息人士要求匿名。特斯拉和SolarCity拒绝置评。(完)