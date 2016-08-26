版本:
中国
国际财经 | 2016年 8月 26日 星期五 10:25 BJT

特斯拉对SolarCity收购案获得美国联邦贸易委员会批准

路透华盛顿8月25日 - 特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)对太阳能(光伏)面板安装业者SolarCity Corp SCTY.O的收购案，已获得美国反垄断机构批准，更加接近其打造无碳能源与交通运输企业的目标。

美国联邦贸易委员会周四表示已经批准这项交易。这是很快获批的交易之一，因为这些提出并购的公司之间没有业务重叠，或重叠很少。

特斯拉周四收低0.7%至220.96美元，SolarCity收跌0.6%报22.36美元。

SolarCity一名发言人表示，该公司希望年底前能完成交易。

特斯拉尚未提交供美国证券交易委员会(SEC)审查的并购相关表格，提交之后就能定下股东投票日期。(完)

(编译 陈宗琦；审校 王颖)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐