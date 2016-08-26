特斯拉对SolarCity收购案获得美国联邦贸易委员会批准

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿8月25日 - 特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)对太阳能(光伏)面板安装业者SolarCity Corp SCTY.O的收购案，已获得美国反垄断机构批准，更加接近其打造无碳能源与交通运输企业的目标。
美国联邦贸易委员会周四表示已经批准这项交易。这是很快获批的交易之一，因为这些提出并购的公司之间没有业务重叠，或重叠很少。
特斯拉周四收低0.7%至220.96美元，SolarCity收跌0.6%报22.36美元。
SolarCity一名发言人表示，该公司希望年底前能完成交易。
特斯拉尚未提交供美国证券交易委员会(SEC)审查的并购相关表格，提交之后就能定下股东投票日期。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。