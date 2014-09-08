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国际财经 | 2014年 9月 8日 星期一 16:48 BJT

特斯拉执行长称未来若与丰田汽车达成协议不会感到意外

路透东京9月8日 - 特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)执行长Elon Musk周一表示，如果未来两三年与丰田汽车(7203.T)达成一项重要协议，他不会感到意外，不过目前还没有明确的计划。

特斯拉目前为丰田特定RAV4电动车供应电池，但该计划料于今年结束。(完)

(编译 李爽 审校 田建华)

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