焦点：特斯拉估值高企 成做空目标

图为一家特斯拉经销店内的特斯拉logo。 REUTERS/Lucas Jackson

路透旧金山5月3日 （记者 Noel Randewich） - 特斯拉(TSLA.O)周三发布最新财报时，其创始人兼执行长马斯克（Elon Musk）可能不会谈到特斯拉股价，但这却将成为投资者关注焦点。特斯拉估值高企，投资者对此看法不一。

特斯拉股价4月收高，目前市值约310亿美元，以其去年交付的车辆计，相当于每辆车估值62万美元；若以特斯拉2020年的产量目标计，相当于每辆车估值6.3万美元。

与之形成对比的是，通用汽车(GM.N)的市值480亿美元，若以通用去年的销量计，相当于每辆车估值4,800美元。

特斯拉的估值令人目眩，其市盈率高达125倍，暗示其股价可能被高估了，令其股票成为做空者的宠儿。

据金融分析公司S3 Partners数据，过去一个月做空特斯拉的头寸减少逾10亿美元，但仍在60亿美元上方。

“这不只是日交易者使然。注重基本面的投资者将其放到他们的投资组合中，并称‘我们认为这样的估值不正确’。”S3研究主管Ihor Dusaniwsky说。

做空者之一、Vilas资产管理公司执行长John Thompson称，他认为投资者低估了特斯拉在试图迅速增长方面面临的障碍，包括建设未来高端机器人装配线的成本。

“他们要实现长期目标，将不得不在资本支出方面投入巨额资金，但他们没有那么多钱，因为他们没有那样的盈利。”Thompson说道，“所以，他们将不得不出售股份来筹得资金。”

马斯克承诺过，特斯拉要在第四季首次实现净利。去年特斯拉销售5.2万辆车，2020年的年度销售目标是50万辆。

但从其目前股价看，投资者指望其实现甚至更为迅猛的增长。

乔治城大学商学教授James Angel称，特斯拉未来或可通过卖电池或自动驾驶汽车赚到钱，即便如此其估值仍存疑，容不得经营上的任何挫折。

Angel说：“其当前股票估值要求的是尽善尽美，如果一切顺利，可能值得上当前估值，但事实上有诸多执行风险。”（完）