焦点：特斯拉赔钱卖车 或需进行融资

路透底特律8月9日（记者 Joseph White/Paul Lienert） - 特斯拉身处生死存亡关头。

这家位于矽谷的车企现在每售一辆Model S电动汽车，就亏损逾4,000美元。按照经营亏损，在豪华车旺季的上个季度，特斯拉烧掉3.59亿美元现金。该公司周三调降今明两年生产目标，执行长马斯克（Elon Musk）称正在考虑筹集更多资金的选择，但不排除卖出更多股票的可能性。

自特斯拉公司2010年上市以来，马斯克就把投资者带上了惊险之旅。如今，他为自己设定期限，承诺到2016年首季将筹集充足资金，以帮助公司从一家产品价格高、产量低的车企向量产多款车型的车企转型，同时扩大电力存储系统生产业务

特斯拉股价周四重挫近9%，周五又跌2%，原因是投资者和分析师评估该公司扩展汽车及电力存储业务计划的风险。截至6月30日，特斯特手头现金仅为11.5亿美元，低于一年前的26.7亿美元。

车企投资采购包括金属模具和塑料模具在内的组装线设备，同时还要进行各种测试以符合安全和排放标准。通常而言，推出一款车型的成本达10亿美元甚至更高。

对于像通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)等老牌车企而言，他们已经重建了因2008-2009年行业衰退而受创的资产负债表，积累了大量的现金储备。截至6月30日，六年前在政府支持下破产重组的通用汽车拥有有针对性的现金储备200亿美元，同时还拥有现金等价物逾280亿美元。

可以确定的是，通用汽车一年的销量超过900万辆，而特斯拉今年的产量目标仅为5-5.5万辆。特斯拉的多数车辆都是根据订单生产，该公司第二季度的出货量为11,532辆，同期经营亏损约为4,700万美元，平摊到每辆汽车的经营亏损为4,000美元左右。

特斯拉称，今年的资本支出计划为15亿美元，主要用于推出Model X电动SUV车型。该公司报告，今年上半年的资本支出为8.31亿美元，表明其还将支出大约7亿美元。

特斯拉释出信号称明年资本支出将减少，原因是其不会投资推出重要车型。特斯拉计划2017年推出Model 3系列车型。

巴克莱分析师约翰逊（Brian Johnson）对特斯拉的相关预测持有异议，称他预计明后两年该公司的资本支出将增长，理由是其要加速电池厂及Model 3车型的研发工作。“规模小意味着他们的现金流量没有他们希望的大，”他说道。

马斯克本周表示，公司预计明年将拥有10亿美元现金。他还对分析人士称，将融资“作为一种降低风险的方式或许有些价值。”

“鉴于他们目前烧钱的方式，还有他们今后的投资需求，他们似乎很可能在某个时候融资，”瑞银证券的分析师Colin Langan称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。