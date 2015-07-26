企业并购：Teva接近以400-450亿美元收购Allergan非专利药业务--消息

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月25日 - 据知情消息人士称，Teva Pharmaceutical 正进行深入谈判，讨论收购Allergan 旗下非专利药业务事宜。Teva试图收购对手Mylan 到目前一直未能成功。
消息人士周六称，Teva接近达成协议，以400-450亿美元的价格收购Allergan的非专利药业务。
此消息人士称，交易或最早在下周公布，并警告谈判尚未结束。由于讨论属于机密，该人士要求匿名。Teva和Allergan的代表未回应置评请求。
大型制药商目前纷纷试图重组业务，以把精力放在少数主流业务上，而较小型的特殊和非专利药品制造商则寻求扩大规模。Allergan的专利药业务包括Botox和老年痴呆症药物Namenda。其非专利药业务占公司总营收的约三分之一。
成功与Allergan达成协议将使Teva扩大在非专利药领域的版图，可能产生巨大的成本协同效应，并降低税负。Teva市值约600亿美元。
去年Actavis以高于加拿大药商Valeant Pharmaceuticals International 和维权投资者William Ackman的出价，与Allergan合并，并采用后者的公司名称。Allergan目前市值约1,210亿美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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