焦点：以色列Teva将以405亿美元收购艾尔建旗下非专利药业务

2011年12月11日在以色列拍到的Teva药厂。 REUTERS/Ronen Zvulun

* Teva将付出现金337.5亿美元和10%自家股票

* 合并后的公司2016年试算营收将为260亿美元

* Teva和艾尔建股价跳涨；Mylan股价下跌

路透特拉维夫7月27日 - 总部位于以色列的Teva Pharmaceutical Industries(TEVA.TA)将以405亿美元的现金加股票收购艾尔建(Allergan) (AGN.N)旗下非专利药业务。此举将增强Teva作为全球第一大非专利药生产商的地位，同时可让艾尔建专注于品牌药、偿还债务以及潜在的“转型”并购。

这宗交易规模为以色列企业历来最大，将让Teva获得更强的规模经济，而这一点在低利润的非专利药业务领域至关重要。Teva放弃了对Mylan (MYL.O)的敌意收购，未来可能得出售一些药物以平息垄断方面的疑虑。

“艾尔建的业务(比Mylan)更加高端，是更加吸引人的业务...不但有利可图且管理良好，”经纪商Excellence Nessuah分析师Gilad Alper说。

艾尔建3月和阿特维斯(Actavis) ACT.N合并后，成为美国第三大非专利药生产商。外界普遍认为，较之Teva之前的收购目标Mylan，艾尔建的非专利药业务更适合Teva，因为后者将改善Teva的分销渠道，并可使其得到盈利的注射用药物。

Teva执行长Erez Vigodman面临的压力渐增，迫使他去寻找新的营收来源以对抗多发性硬化症专利药物Copaxone面临的竞争。该药物占Teva获利的一半左右。

艾尔建执行长Brent Saunders称，公司将用出售非专利药业务带来的360亿美元净收益去进行更多的大型并购。

“我们可能加快转型并购的进程，”Saunders在一次电话会议上称。他指出美容、眼部护理、中枢神经系统障碍、胃肠治疗为未来潜在交易所在的领域。华尔街分析师猜测，可能的目标包括Biogen(BIIB.O)、 安进(Amgen)(AMGN.O)和艾伯维(AbbVie)(ABBV.N)。

自2014年初以来，医疗领域出现前所未见的并购潮，包括从大型医药公司收购小型同业，到非专利药厂商的整并，以及保险商的结盟。

据汤森路透数据，截至7月23日，全球医疗行业的并购交易规模达到3,985亿美元，比上年同期增长80%。

大型医药/生物科技公司并购交易图表：link.reuters.com/zah35w

**激烈竞争**

Teva股价周一在纽约市场劲扬16.4%。艾尔建股价涨约6.1%，Mylan则重挫14.5%。

Mylan曾利用一种毒丸式防御手段，以阻止Teva提出的400亿美元收购计划[nL3S10417I]该公司周一称，将继续推进对Perrigo Company PLC (PRGO.N)的收购。Perrigo股价周一收高3.8%。

据两位从事制药业并购交易的反垄断律师，Teva或需出售大批资产，以使反垄断当局同意其收购艾尔建旗下业务。

“但若从交易的整体规模来看，那只是很小的一部分。”其中一名律师说。

他们表示，鉴于非专利药领域已出现的整并，要为那些药品资产寻找买主可能较困难。美国联邦贸易委员会要求在其批准交易前，提议剥离的资产需找到买主。

Teva表示，为了符合美国和英国反垄断监管当局的要求，已确定需要出售的资产。

**文化适应**

Teva称一年前曾接触艾尔建，但当时并未引起对方兴趣。之后该公司转而求购Mylan，Mylan则一再回绝。本月初Teva才将注意力又转回艾尔建。

“我一直认为Mylan只是Teva的B计划。”实业家Benny Landa称该交易“做得漂亮”。

Teva表示，将支付337.5亿美元现金和67.5亿美元股票，相当于公司10%的股权。Teva预计交易将于2016年第一季完成。

Vigodman称，估计合并后公司2016年营收为260亿美元，未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为95亿美元。

“这一并购交易强化了我们的策略，加快增长并从产品和地理角度使营收来源多样化，从而支持我们的新业务模式，”他说。

Teva预计，2016年经调整每股盈余(EPS)将得到两位数的提振，而且交易完成后的两三年会带来超过20%的益处。

该公司还预计，交易完成的第三年，通过提高运营、生产、销售和市场营销方面的效率，每年成本协同效应和节省税收将达到14亿美元。

Teva并预计这笔交易会在2016年带来65亿美元自由现金流，而且随后自由现金流会增加。这意味着Teva还将能够进行并购。

艾尔建的财务顾问为摩根大通，牵头法律顾问为Latham & Watkins LLP。Teva的财务顾问为巴克莱和Greenhill & Co，法律顾问为Sullivan & Cromwell LLP和Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co。(完)

(编译 李婷仪/李爽/张若琪/杜明霞；审校 张涛/白云)

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