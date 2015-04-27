市场热谈：业务重叠及部份药品缺货将使Teva求购Mylan更形复杂化

路透纽约4月24日 - 根据行业专家的看法及监管资料显示，Teva Pharmaceutical Industries开价收购Mylan NV，将打造一家掌控美国非专利药物市场近25%的企业；目前一些非专利药品已出现了缺货的情况。

专家们表示，这两项议题在进行反垄断评估时都会纳入考量。

全球最大的非专利药厂--Teva (TEVA.N)(TEVA.TA)周二公开出价400亿美元求购Mylan，且随即表态准备出脱部份重叠的业务资产，以期通过反垄断审核，进而达成交易。

Mylan (MYL.O)对这项主动求购的要约并未加以回应，但表明希望维持独立，而与Teva重叠的产品可能影响合并。Mylan同时也在对另一家药厂Perrigo (PRGO.N)进行敌意购并。

美国民众多数治疗用药为价格更低的仿制药。随着过去10年中有许多重要药物的专利过期，且保险商设法控制成本，非专利药市占率不断扩大。但制造非专利药的利润不高，导致一些药厂逐渐减产部份药品。

之前的业内合并亦会造成产能降低，一些工厂推后或者关闭生产，引发抗癌药物、麻醉和其他药物出现暂时性供给短缺。

据知情人士称，Teva已经关注公司同Mylan的业务重叠部分，开始同美国联邦贸易委员会(FTC)就可能的合并进行讨论。Mylan在美国市场的非专利药品占到360个，Teva为375个。

FTC已就制药业的合并可能造成药品短缺进行了研究。2012年当时非专利药企阿特维斯(Actavis)ACT.N同Watson Pharmaceuticals合并时，FTC曾称它“评估了双方提议的交易是否会加剧这些(药品)的短缺。”

“FTC应会仔细考量，不希望批准的合并案会加剧供货不足的情况，”一位要求匿名的反垄断专家说道，“生产厂家越少，价格就越容易出现波动。”

当供应枯竭时，非专利药的价格有时候会上涨。去年秋季，独立参议员Bernie Sanders和民主党众议员Elijah Cummings针对非专利药涨价，对14家药企发起调查。美国卫生和公众服务部总监办公室也计划进行审查。

“所有(药品)制造业的整合都让我们感到紧张，”哈佛医学院麻醉学教授Beverly Philip博士说。

在有些药品短缺的情况下，医生不得不给患者换成其他效果不是很好的药物。她指出，如果Teva收购Mylan后逐步淘汰一些利润较低的无菌注射药品，不只包括麻醉药还包括其他药品，那么针对该交易的审查力度会再上升一个级别。

**着眼竞争**

根据英国市场情报公司Evaluate，整体而言，Teva在全球非专利药物市场所占份额为12%，诺华制药NOVN.VX、Actavis和Mylan分别占约9%。但不是很清楚这些公司在美国市场市占率情况，因为非专利药厂在美国只报告药品销售情况。

富国银行分析师Michael Faerm估计，Teva与Mylan合并后将在美国处方药市场占22%的份额。Morningstar Research分析师Michael Waterhouse认为，在规模约为310亿美元的美国零售非专利药市场，两者的份额合计约25%。

但这些数字并未反映两家公司的业务重叠情况。德国贝伦贝格银行分析师Louise Pearson引述IMS Health的数据显示，Teva出售的美国非专利药中，有50%以上Mylan也在销售。未能立即联系到IMS Health证实该数据。

在药品重叠的问题上，反垄断监管部门希望相同产品至少有三到四家竞争者。该反垄断专家和两名消息人士称，如果达不到这一水平，考虑并购的企业可能需要将产品线出售给另一实体。FTC还将考虑新的竞争者是否打算开始生产。

美国食品药物管理局(FDA)认为超过70种药物供应短缺。其中至少三种Teva和Mylan都有生产：癌症患者注射用阿奇霉素、精神疾病患者注射用乳酸氟哌啶醇，以及注射用抗生素妥布霉素。这几种药物在FDA网站都另外登记了三到四家生产商。

此外，Mylan还生产四种短缺药物，Teva则另有五种。

剥离资产的压力可能还会冲击一些尚不短缺的重要药物。Teva最主要的产品是治疗多发硬化症的醋酸格拉替雷，Mylan生产的非专利版正待FDA审批。

行业专家还称，Teva还需要放弃生产非专利版EpiPen自动注射器的计划。EpiPen是一种手持式自动注射装置，装有应对突发过敏所需的肾上腺素，这是Mylan最畅销的产品。

“多数交易都需要有所取舍，”BMO Capital Markets分析师David Maris称，“但两家公司反复强调，这两种要投产的产品对他们很重要。” (完)

(编译 龚芳/孙茉莉/杜明霞/王丽鑫；审校 张荻/于春红)

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