独家：Teva拟增持Mylan股权至4.6% 不放弃并购企图--消息人士

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透6月2日 - 据知情人士称，Teva Pharmaceutical Industries (TEVA.TA)正在寻求购买非专利药制造商Mylan NV (MYL.O)更多股份，从而可能会对后者发起法律挑战。Mylan日前已回绝Teva的收购要约。
增持股份策略是Teva仍坚持以400亿美元收购Mylan的表现，而后者则在加紧对非处方药公司Perrigo Company(PRGO.N)进行340亿美元的敌意收购。
Teva上周披露持有Mylan 1.8%的股权，后者抨击其持股规模违反了美国反垄断法。美国反垄断法规定，若未事先获取监管批准，持有竞争对手股份的价值不得超过7,630万美元。Teva在Mylan的持股价值显然已远超这一限额。
争议最终归结到Mylan“主要”办公地点在何处。在荷兰成立公司组织的Mylan坚称，为了符合美国联邦贸易委员会规定，该公司的主要办公地点在美国境内，因此应受到反垄断法保护。不过该公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中，其主要行政人员办公室列在英国。
知情人士称，尽管有争议存在，Teva可能仍会将所持Mylan股权增至4.6%左右。这一股权比例将允许Teva站上荷兰法庭，对截至目前仍拒绝被Teva合并的Mylan发起挑战。
他们表示，Teva可能寻求在Mylan股权登记日之前达成这一持股水准，以拥有权利针对Perrigo的收购要约进行投票，这将加重Mylan管理层在表决之前所面临的压力。
他们还称，针对Mylan的收购要约有可能在Teva增持股份之后发出。
这些消息人士不愿透露姓名，因Teva的相关讨论并不对外公开。Teva和Mylan的代表则拒绝置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 李婷仪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。