独家：Teva拟增持Mylan股权至4.6% 不放弃并购企图--消息人士

路透6月2日 - 据知情人士称，Teva Pharmaceutical Industries (TEVA.TA)正在寻求购买非专利药制造商Mylan NV (MYL.O)更多股份，从而可能会对后者发起法律挑战。Mylan日前已回绝Teva的收购要约。

增持股份策略是Teva仍坚持以400亿美元收购Mylan的表现，而后者则在加紧对非处方药公司Perrigo Company(PRGO.N)进行340亿美元的敌意收购。

Teva上周披露持有Mylan 1.8%的股权，后者抨击其持股规模违反了美国反垄断法。美国反垄断法规定，若未事先获取监管批准，持有竞争对手股份的价值不得超过7,630万美元。Teva在Mylan的持股价值显然已远超这一限额。

争议最终归结到Mylan“主要”办公地点在何处。在荷兰成立公司组织的Mylan坚称，为了符合美国联邦贸易委员会规定，该公司的主要办公地点在美国境内，因此应受到反垄断法保护。不过该公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中，其主要行政人员办公室列在英国。

知情人士称，尽管有争议存在，Teva可能仍会将所持Mylan股权增至4.6%左右。这一股权比例将允许Teva站上荷兰法庭，对截至目前仍拒绝被Teva合并的Mylan发起挑战。

他们表示，Teva可能寻求在Mylan股权登记日之前达成这一持股水准，以拥有权利针对Perrigo的收购要约进行投票，这将加重Mylan管理层在表决之前所面临的压力。

他们还称，针对Mylan的收购要约有可能在Teva增持股份之后发出。

这些消息人士不愿透露姓名，因Teva的相关讨论并不对外公开。Teva和Mylan的代表则拒绝置评。(完)

(编译 刘秀红；审校 李婷仪)

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