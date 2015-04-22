《独家新闻》Mylan主要股东寻求接受Teva的收购提议--消息人士

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
Mylan则向非处方药生产商Perrigo Co PLC 提出290亿美元的收购，但Perrigo董事会周二稍早拒绝该提议。
Teva表示，收购Mylan后会创立一个年度营收超过300亿美元的实体，而且第一年获利就会增加，并且最终会每年节省20亿美元资金。
Teva最畅销的药品--治疗多发性硬化症的Copaxone，未来几年面临来自口服药物和价格更低的非专利药品的竞争。
3月份，Teva宣布将以35亿美元收购制药商Auspex Pharmaceuticals，以加强针对神经系统疾病方面的药物。
Teva与Mylan的交易将是过去12个月来第二大医疗业并购交易，仅次于非专利药厂商阿特维斯(Actavis) 以660亿美元收购艾尔建(Allergan)的交易。(完)
(编译 王颖/杜明霞; 审校 张涛/李春喜)
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