《独家新闻》Mylan主要股东寻求接受Teva的收购提议--消息人士

Mylan则向非处方药生产商Perrigo Co PLC 提出290亿美元的收购，但Perrigo董事会周二稍早拒绝该提议。

Teva表示，收购Mylan后会创立一个年度营收超过300亿美元的实体，而且第一年获利就会增加，并且最终会每年节省20亿美元资金。

Teva最畅销的药品--治疗多发性硬化症的Copaxone，未来几年面临来自口服药物和价格更低的非专利药品的竞争。

3月份，Teva宣布将以35亿美元收购制药商Auspex Pharmaceuticals，以加强针对神经系统疾病方面的药物。

Teva与Mylan的交易将是过去12个月来第二大医疗业并购交易，仅次于非专利药厂商阿特维斯(Actavis) 以660亿美元收购艾尔建(Allergan)的交易。(完)