美股业绩：德仪第三季获利和营收超预期，股价盘后大涨9%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透10月21日 - 美国德州仪器(德仪，Texas Instruments) 公布，第三季利润和营收好于预期，得益于模拟和嵌入式芯片营收增长。
德仪还预计第四季获利超过分析师预期。该公司股价周三盘后大涨9%。
德仪预计，在12月结束的第四季，该公司每股盈余(EPS)为0.64-0.74美元，营收为30.7-33.3亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估分别为0.62美元和31.2亿美元。
德仪表示，第三季净利从上年同期的8.26亿美元降至7.98亿美元，EPS持平于0.76美元。营收下滑2%至34.3亿美元，因整体需求疲弱。
此前分析师平均预计，德仪第三季营收为32.8亿美元，EPS为0.67美元。
德仪股价周三收报51.90美元，在盘后交易中大涨至56.75美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 李爽)
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