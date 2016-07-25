美股业绩：德仪第二季业绩优于预期，展望第三季表现强劲

欧洲金融：欧洲央行上周买债金额创纪录高位，善用银行债券发行热潮
央行消息人士指出，欧洲央行是利用这类债券供应充沛的机会扩大买进。银行业者通常在年初公布财报前发行这类债券，因为此时买家手头资金充足。
路透7月25日 - 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 预计当前的第三季营收和获利高于分析师预期，受助于用于汽车、工业和通讯领域的芯片需求强劲。
德仪股价盘后上涨6%。该公司被视为半导体行业的风向标，因其芯片用于汽车、电视、工业机械以及通讯设备等广泛领域。
该公司最大的客户苹果 预计将在9月推出iPhone 7。在2015年的德仪营收中，约有11%来自苹果。
德仪预计截至9月的第三季每股盈余0.81-0.91美元，营收33.4-36.2亿美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期每股盈余0.81美元，营收33.8亿美元。
德仪在截至6月30日季度净利增至7.79亿美元，或每股0.76美元，上年同期为6.96亿美元和0.65美元。
营收增长1%至32.7亿美元。
分析师平均预计总营收为32.0亿美元，每股盈余0.72美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
央行消息人士指出，欧洲央行是利用这类债券供应充沛的机会扩大买进。银行业者通常在年初公布财报前发行这类债券，因为此时买家手头资金充足。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放
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