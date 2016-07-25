美股业绩：德仪第二季业绩优于预期，展望第三季表现强劲

路透7月25日 - 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 预计当前的第三季营收和获利高于分析师预期，受助于用于汽车、工业和通讯领域的芯片需求强劲。

德仪股价盘后上涨6%。该公司被视为半导体行业的风向标，因其芯片用于汽车、电视、工业机械以及通讯设备等广泛领域。

该公司最大的客户苹果 预计将在9月推出iPhone 7。在2015年的德仪营收中，约有11%来自苹果。

德仪预计截至9月的第三季每股盈余0.81-0.91美元，营收33.4-36.2亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期每股盈余0.81美元，营收33.8亿美元。

德仪在截至6月30日季度净利增至7.79亿美元，或每股0.76美元，上年同期为6.96亿美元和0.65美元。

营收增长1%至32.7亿美元。