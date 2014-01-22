德仪第四季营收超预期 但计划全球裁员1100人

路透旧金山1月21日 - 美国芯片制造商德州仪器(德仪/Texas Instruments)(TXN.O)周二公布，第四季营收较上年同期成长2%，优于预期。

德仪公布第四季净利为5.11亿美元，每股获利0.46美元。认列的4,900万美元重整费用，使得每股获利减少了0.03美元。上年同期的净利为2.64亿美元，每股获利0.23美元。

该公司第四季营收增长至30.3亿美元，略高于预期，上年同期为29.8亿美元。德仪估计第一季营收为28.3-30.7亿美元。汤森路透I/B/E/S调查的分析师此前平均预估，第四季营收为29.87亿美元，第一季营收为29.5亿美元。

德仪计划在美国、日本和印度裁员1,100人，约全球员工总数的3%，德仪计划通过重组到2014年末节支1.3亿美元。

德仪周二表示，希望降低嵌入式处理器业务和在日本的费用。去年该公司宣布要关闭移动处理器业务，并裁员1,700人。

“科技市场进入成熟阶段时，需要在支出方面做出调整，”德仪财务长Kevin March在专访中称。“就日本的情况而言，该市场规模已经持续萎缩好几年。”

虽然许多消费者通过计算器知道德仪，但该公司为工业、汽车、消费电子和通讯等行业提供零部件，被视为是芯片行业的风向标。

近几个月对德仪芯片的需求逐渐回升，包括其制造业客户增加库存，不过许多华尔街人士一直期待能出现更大的增长。

March表示，德仪客户大多维持低库存状态，主要因为德仪近年来提高了自身库存，能够迅速因应新订单。

他指出，德仪内部业务裁员主要是在成长缓慢的产品部门。而日本方面裁员则包括销售和客户支援部门。

德仪第四季认列了4,900万美元费用，第一季将再认列约3,000万美元。

“对我来说，这显示出他们相信有比现在更有效率的营运方式，”加拿大皇家银行的分析师Doug Freedman提及德仪裁员时表示。

德仪是过去一周内第二家宣布裁员的大型晶片制造商。

英特尔(INTC.O)周五表示，计画今年将全球的10.7万员工数裁减约5%，因个人电脑销售下滑，公司重点转移至成长更为迅速的领域。

德仪已逐步退出竞争激烈的行动电话领域，将焦点转向利润更丰沃的汽车和通讯晶片市场。

德仪预期，第一季每股获利为0.36-0.44美元。

德仪在与分析师的电话会议中表示，该公司将不再提供季中财测更新，因其业务日益反映出整体趋势，而非受主要客户的影响。

德州仪器股价在盘后交易中下跌1.59%，常规时段收高0.92%，报43.85美元。(完)

(编译 李春喜/王冠中; 审校 徐文焰/王兴亚)

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