独家：德州油田合资企业将到期 壳牌与Anadarko考虑分手--高管

路透伦敦/休斯敦3月27日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)一位资深高管称，该公司与Anadarko Petroleum Corp (APC.N)可能将让位于德克萨斯州、富油二叠纪盆地的一家为期10年的合资企业到期，并分拆他们的资产，希望藉此提高开发速度。

分拆及对这一地块的重新包装，将让两家企业在二叠纪盆地以自己的速度钻探开发新油井；由于原油价格低于每桶50美元，二叠纪盆地因其运行成本低，而成为美国石油业最热的开发区。

监管壳牌业务的Greg Guidry对路透表示，该公司和Anadarko一直在讨论今年夏季合资协议到期后如何推进，两家似乎不太可能更新原有的协议。

壳牌希望未来三年将其在北美页岩油的产量每天提高14万桶当量，这一目标主要依赖于二叠纪盆地，这是美国最大的油田。

Greg Guidry称，谈判基于的假设是，地块将分开，允许每家企业自行开发油田。他称，基于一项提议，“理想情况是，我们拥有两家全资拥有且运行的地块，”

壳牌一位发言人上周末称，两家公司仍在进行磋商。

如果双方维持现状的话，Anadarko将成为二叠纪盆地特拉华部分逾35万英亩土地的运营商，拥有约60%的权益。如果分拆，将使壳牌有机会证实其有能力在美国最大页岩油田进行开发。

Anadarko执行长Al Walker本月稍早称，一旦合资企业到期，他更青睐使他的企业能够在这一地块掌握主要控制权的安排。

Anadarko一位发言人未就Walker的讲话发表评论。

Bernstein分析师上月表示，现有的这一合资企业成本和利润在两家企业中平分，鉴于Anadarko在开发水平井方面更有经验，所以较之Anadarko，合资企业对壳牌更有利；水平井开发对二叠纪盆地至关重要。(完)