美股业绩: 德仪第四季营收胜预期,但警告需求疲弱

路透1月22日 - 美国晶片(芯片)制造商德州仪器(Texas Instruments) 周二公布的第四季营收胜预期,但该公司警告需求疲弱.

德州仪器公布第四季获利降至2.64亿美元,合每股盈余(EPS)0.23美元,上年同期分别为2.98亿美元和0.25美元.

第四季营收从上年同期的34.2亿美元下降至29.8亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估德州仪器第四季营收为29.5亿美元.

在12月10日,德仪已经预计第四季营收介乎28.9-30.1亿美元,每股收益为0.05-0.09美元,包括之前宣布的重组其无限业务录得的每股0.21美元的费用.

德州仪器公布业绩后,股价在盘后小跌,该股在常规交易时段收报33.46美元.(完)