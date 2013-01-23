更新版-美股业绩: 德仪第四季营收超乎预期,但警告需求疲软

更新版 1-香港个股：中国联通停牌以待刊发内幕消息，对混改落实传闻不予置评
路透香港4月5日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司周三停牌以待发出一份有关该公司内幕消息的公告，惟公司方面对混改落实传闻不予置评。
March称,在此之外,公司此前宣布逐步减少手机芯片业务,将使营收降幅远高于第一季应有的降幅.
德州仪器公布,第四季获利降至2.64亿美元,合每股盈余(EPS)0.23美元,上年同期分别为获利2.98亿美元和0.25美元.第四季营收从上年同期的34.2亿美元降至29.8亿美元,但仍高于汤森路透I/B/E/S调查分析师预期的29.5亿美元.
该公司预警第一季营收将进一步下降,预计介于26.9亿美元至29.1亿美元,这料将包括无线业务营收下降1.35亿美元.
德州仪器预计第一季EPS介于0.24美元至0.32美元,这包括与重组和收购相关的每股0.06美元费用,以及与研发相关的每股0.06美元税收优惠.
去年12月10日该公司曾预计,第四季营收为28.9亿-30.1亿美元,EPS介于0.05至0.09美元,其中包括此前宣布的为重组无线业务而每股提列的0.21美元费用.
德州仪器在周二常规交易时段于Nasdaq市场收报33.46美元,在盘后交易中微跌至33.25美元.(完)
(编译 戴素萍/于春红; 审校 张荻)
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