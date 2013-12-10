美国个股：德仪缩窄第四季财测区间，经济疲弱冲击需求

路透旧金山12月9日 - 芯片(晶片)制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 周一缩窄第四季财测区间，此前华尔街担忧需求改善的程度逊于预期。

德仪被视作芯片行业的晴雨表，因其为各种市场生产部件。该公司在一份声明中表示，现在预计第四季每股盈余(EPS)为0.44-0.48美元，营收为29.2-30.4亿美元。

德仪之前对第四季的EPS预估为0.42-0.50美元，营收预估为28.6-31.0亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，此前分析师预计德仪第四季营收为29.88亿美元，EPS为0.46美元。

“本季表现一直符合我们的预期，不管是从公司层面还是从主要产品线方面来看，”公司投资者关系高管Ron Slaymaker周一在分析师电话会议上说。

德仪10月发布的第四季营收预估偏低，令外界益发担心汽车、家电、电脑和工业产品用芯片的需求。

近月来，几家美国芯片厂商发布的财测让原本预计复苏更为强劲的投资者感到失望，德仪就是其中之一。分析师称，随着全球经济仍疲软，买家几乎没有理由增加汽车、电脑和智能手机等所用芯片的库存。

德仪股价周一收高0.21%至43.58美元，盘后交易下滑0.25%。(完)