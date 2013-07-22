美股业绩：德州仪器第三季财测优于分析师预期，因芯片需求上升

“直到上一季，这些订单多数都是近期交货订单，所以市场基调以及我们客户的信心或许都有了一些变化，”March称。

德州仪器正在收缩其无线芯片业务，因为高通(Qualcomm) 及其他竞争对手的竞争损害了其盈利能力。德州仪器目前的业务重点是模拟和嵌入式芯片，该类芯片用于从汽车到电视等一系列产品，在该公司营收中占很大比重。

该公司称，模拟和嵌入式芯片占营收的78%，较去年同期上升6个百分点。

德州仪器表示，第二季营收为30.47亿美元，较去年同期下降9%。

净利跳增至6.6亿美元，或每股0.58美元，去年同期为4.46亿美元和每股0.38美元。

该公司估计，第三季营收在30.9亿美元到33.5亿美元之间。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计该公司第二季营收为30.59亿美元，9月截止的第三季营收为31.99亿美元。

德州仪器预计第三季每股盈利0.49美元到0.57美元。

德州仪器股票在盘后交易中上涨1.95%，此前在Nasdaq收高0.43%报37.42美元。(完)