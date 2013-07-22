美股业绩：德州仪器第三季财测优于分析师预期，因芯片需求上升

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“直到上一季，这些订单多数都是近期交货订单，所以市场基调以及我们客户的信心或许都有了一些变化，”March称。
德州仪器正在收缩其无线芯片业务，因为高通(Qualcomm) 及其他竞争对手的竞争损害了其盈利能力。德州仪器目前的业务重点是模拟和嵌入式芯片，该类芯片用于从汽车到电视等一系列产品，在该公司营收中占很大比重。
该公司称，模拟和嵌入式芯片占营收的78%，较去年同期上升6个百分点。
德州仪器表示，第二季营收为30.47亿美元，较去年同期下降9%。
净利跳增至6.6亿美元，或每股0.58美元，去年同期为4.46亿美元和每股0.38美元。
该公司估计，第三季营收在30.9亿美元到33.5亿美元之间。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计该公司第二季营收为30.59亿美元，9月截止的第三季营收为31.99亿美元。
德州仪器预计第三季每股盈利0.49美元到0.57美元。
德州仪器股票在盘后交易中上涨1.95%，此前在Nasdaq收高0.43%报37.42美元。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月