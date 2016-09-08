新闻稿：中国房地产业近期复苏势头可能会失去后续动力--标普

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香港，2016年9月8日—中国房地产业过去12-18个月内的复苏势头可能会失去后续动力。标普全球评级预计，由于政府政策的支持作用在递减、比较基础较高以及土地价格上涨，未来12个月内房地产业增速将放缓。标普全球评级在今日发布的题为《中国房地产业观察：土地价格上涨和销售前景放缓会羁绊复苏步伐》的报告中如是表示。

标普全球评级信用分析师孔磊表示：“中国一二线城市房价快速上涨引发市场担心房地产市场的健康状况。”因此，过去几个月内为对市场降温，部分地方政府已经收紧房屋和土地购买要求。

该报告指出，销售强劲也导致房地产开发商将现金流重新投资于新项目。很多获评级开发商已经加大土地收购力度和扩张计划，从而将很多一二线城市的土地价格推高至历史高点。

随着中国经济增长放缓至25年内最低水平，中国房地产业的内生性增长正被行业整合所取代。开发商越来越多地通过收购项目公司和小型开发商来获得土地。

孔磊表示：“我们认为，对土地的热烈追逐将损害更多激进开发商的盈利能力和现金流。房地产价格的松动都会令它们处于不利的境地。”

标普全球评级认为，2016年以来，开发商的财务风险并未随着销售的复苏而出现改善。相反地，由于很多开发商扩大土地储备和加快建设，从而急于进入投资的新周期，因此它们的信用状况恶化。很多开发商的信用比率可能继续削弱，这一点已经反映在它们的中期业绩中。

孔磊表示：“未来12个月的评级趋势继续呈现负面走向。我们认为，由于开发商非常渴望实现规模增长，因此它们显着去杠杆的可能性较低。”