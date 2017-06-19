香港个股：信利国际在四川组合营生产第五代TFT-LCD，总投资125亿元人民币

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港6月19日 - 香港电子消费产品生产商--信利国际周一宣布，与四川省眉山市仁寿县政府等几名伙伴订立合资协议，在仁寿县组建合资公司，生产第五代薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD），总投资125亿元人民币。
公司的声明称，合资公司股东包括信利国际、负责仁寿县重大投资及建设项目的仁寿产投，及四川集安基金。合资公司注册资本为70亿元。其中信利国际将出资5亿元，占7.1429%股权；仁寿产投出资45亿元，占股64.2857%；四川集安基金出资20亿元，占28.5714%股权。
信利将负责管理合资公司的责任，而仁寿产投及四川集安基金的参与仅限于股东身份之参与。仁寿县政府将寻求确保就该项目而设置的产业按时间框架达致所需状态，并寻求依照合资协议订明提供奖励、补贴及其他政府资助。
合资生产设施设于文林工业园区，预期今年第三季开始动工，2019年底前投产。
信利国际早盘初段股价涨2.59%，报2.77港元，截至上周五止过去一个月跌逾7%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为