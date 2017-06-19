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亚洲 | 2017年 6月 19日 星期一 09:45 BJT

香港个股：信利国际在四川组合营生产第五代TFT-LCD，总投资125亿元人民币

路透香港6月19日 - 香港电子消费产品生产商--信利国际周一宣布，与四川省眉山市仁寿县政府等几名伙伴订立合资协议，在仁寿县组建合资公司，生产第五代薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD），总投资125亿元人民币。

公司的声明称，合资公司股东包括信利国际、负责仁寿县重大投资及建设项目的仁寿产投，及四川集安基金。合资公司注册资本为70亿元。其中信利国际将出资5亿元，占7.1429%股权；仁寿产投出资45亿元，占股64.2857%；四川集安基金出资20亿元，占28.5714%股权。

信利将负责管理合资公司的责任，而仁寿产投及四川集安基金的参与仅限于股东身份之参与。仁寿县政府将寻求确保就该项目而设置的产业按时间框架达致所需状态，并寻求依照合资协议订明提供奖励、补贴及其他政府资助。

合资生产设施设于文林工业园区，预期今年第三季开始动工，2019年底前投产。

信利国际早盘初段股价涨2.59%，报2.77港元，截至上周五止过去一个月跌逾7%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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