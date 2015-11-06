同方国芯拟定增筹资800亿元 为A股史上第二大再融资方案

路透上海11月6日 - 中国同方国芯电子股份有限公司(002049.SZ)周四晚间宣布，拟定向增发筹资至多800亿元人民币。这是A股史上第二大再融资方案，仅次于中国平安(601318.SS)(2318.HK)最终未能实施的1,600亿元公开增发方案，也是A股市场最大的定向增发筹资方案。

据同方国芯公告，拟以27.04元/股向实际控制人清华控股下属紫光集团旗下一系列全资子公司等非公开发行29.59亿股，其中西藏紫光国芯认购200亿元，西藏紫光东岳通信和西藏紫光西岳通信各认购150亿元，西藏紫光神彩认购100亿元，同方国芯的员工持股计划亦将参与认购。

本次募资全部投入芯片业务，拟投入600亿元建设存储芯片工厂，37.9亿元用于收购台湾力成(6239.TW)25%股权。另外，还将投资162.1亿元用于对芯片产业链上下游公司的收购。同方国芯已在境外选择两家实力和品牌影响力较强的集成电路产业链上下游的标的，并拟通过参股或控股的方式与之进行后续集成电路业务方面的合作。目前，公司尚在就具体收购方案进行协商和沟通。

本次增发的亮点之一就是同方国芯将投资新建存储类芯片工厂，该项目计划投资总额约为938.27亿元。该工厂完全达产后，预计可新增12万片/月的存储芯片生产产能，将采用当前全球较为先进的生产技术，生产出具备世界领先水平的存储类芯片。但公告未透露出该工厂技术来源及工艺水平等细节。

存储芯片目前市场规模已超过中央处理器（CPU）、手机基带芯片，但中国该产业基本是空白，主要依赖三星(005930.KS)、英特尔(INTC.O)、东芝(6502.T)等国际存储大厂。此前，英特尔宣布将投资55亿美元升级其大连工厂，转产非易失性存储芯片制造。

同方国芯表示，此次非公开发行募集资金将用于公司主营业务，新增存储芯片生产能力，有助于提升公司现有业务的竞争力并开拓新的产品，从而优化现有产品结构，进一步提升公司产品的竞争力。同时，通过对台湾力成及其他位于芯片产业链上下游公司的收购，有助于加强公司对芯片产业链上下游的拓展和控制，提升业务优势和盈利能力。

清华控股旗下同方股份(600100.SS)稍早已与紫光春华约定，同方股份将其持有的同方国芯36.39%股份转让给紫光春华。本次定向增发完成后，公司控股股东变更为西藏紫光国芯，持股比例为20.75%，紫光春华持股降至6.19%。不过此次紫光春华及绝大部分参与此次增发的紫光系公司的实际控制人均为清华控股，因此同方国芯的最终控制人并没有变化。

7月紫光集团曾向DRAM存储芯片制造商美光科技(MU.O)提出230亿美元的收购方案，但该方案未获美光方面认可。清华控股高层此前表示，双方仍在洽谈中，清华控股对此次并购仍抱有信心。

此次，同方股份和同方国芯的资本运作，正是清华控股利用旗下上市公司平台对其经营资产进行战略重组和产业布局。其中，紫光集团已明确将定位于集成电路领域的世界级企业集团，并着手对集成电路产业经营资产进行战略重组和业务调整。

同方国芯自10月初开始停牌，筹划重大事项，停牌前收报32.69元。（完）