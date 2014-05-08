泰国反贪委员会认定前总理英拉怠忽职守 料禁止参政五年

路透曼谷5月8日 -泰国全国反贪污委员会周四裁定，前总理英拉不顾国家收购大米的政策对财政造成重创，犯下怠忽职守罪行，在参议院听证会过后，英拉可能遭判五年不得参政。

“委员会已经进行调查，有足够的证据认定此案成立...我们现在将把此案送交参议院，”全国反贪污委员会主席PanthepKlanarong表示。

若参议院认定英拉有罪，则她恐怕遭判五年内不得参政。

在上述裁决出炉前，宪法法庭裁定英拉滥用职权，而将其驱逐下台。

大米补贴是英拉政府的主要政策，而政府的大米收购价格则是远高于市场行情。(完)

(编译 张明钧; 审校 田建华)

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