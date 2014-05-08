泰国反贪委员会认定前总理英拉怠忽职守 料禁止参政五年

欧盟对英退后的居留权和银行业问题提出更高要求--文件
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透曼谷5月8日 -泰国全国反贪污委员会周四裁定，前总理英拉不顾国家收购大米的政策对财政造成重创，犯下怠忽职守罪行，在参议院听证会过后，英拉可能遭判五年不得参政。
“委员会已经进行调查，有足够的证据认定此案成立...我们现在将把此案送交参议院，”全国反贪污委员会主席PanthepKlanarong表示。
若参议院认定英拉有罪，则她恐怕遭判五年内不得参政。
在上述裁决出炉前，宪法法庭裁定英拉滥用职权，而将其驱逐下台。
大米补贴是英拉政府的主要政策，而政府的大米收购价格则是远高于市场行情。(完)
(编译 张明钧; 审校 田建华)
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