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时事要闻 | 2014年 5月 23日 星期五 13:42 BJT

泰国军方下令禁止政治人物等155人离境

路透曼谷5月23日 - 据周五宣读的一份电视声明，泰国军方禁止包括政治人物及活动组织人士在内的155人离境。此前，在数月政治动荡之后，泰国军方发动了政变。

该声明称，该决定是“为了维护和平和解决争端”。

在政变后，士兵驱散了在首都曼谷及附近扎营的对立抗议者队伍。(完)

(编译 朱晓军；审校 蔡美珍)

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