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时事要闻 | 2016年 8月 24日 星期三 08:12 BJT

泰国南部炸弹爆炸事件导致一死30伤--警方

路透曼谷8月24日 - 警方称，泰国南部海滨城镇北大年一家酒店附近周二晚间发生两起炸弹爆炸事件，造成一人死亡、30人受伤。不到两周前该国南部刚刚发生系列爆炸案。

泰国警方官员Winyu Tiamraj周三对路透表示，第一起爆炸发生在Southern Hotel后面的停车场，事件中无人伤亡。

“第二起爆炸则在酒店入口停放的一辆卡车处爆炸，对面是一家卡拉OK吧和按摩店，造成一死30伤，”他说。伤亡者均为泰国人。

不到两周前，泰国三个最知名旅游景点及南部一个城镇才发生一连串爆炸，造成至少四人丧生数十人受伤。(完)

(编译 徐文焰/张若琪 审校 戴素萍/许娜)

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