泰国南部炸弹爆炸事件导致一死30伤--警方

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透曼谷8月24日 - 警方称，泰国南部海滨城镇北大年一家酒店附近周二晚间发生两起炸弹爆炸事件，造成一人死亡、30人受伤。不到两周前该国南部刚刚发生系列爆炸案。
泰国警方官员Winyu Tiamraj周三对路透表示，第一起爆炸发生在Southern Hotel后面的停车场，事件中无人伤亡。
“第二起爆炸则在酒店入口停放的一辆卡车处爆炸，对面是一家卡拉OK吧和按摩店，造成一死30伤，”他说。伤亡者均为泰国人。
不到两周前，泰国三个最知名旅游景点及南部一个城镇才发生一连串爆炸，造成至少四人丧生数十人受伤。(完)
(编译 徐文焰/张若琪 审校 戴素萍/许娜)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。