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国际财经 | 2016年 8月 8日 星期一 17:04 BJT

专访：观光和基础建设今年将支持泰国经济--央行总裁威拉泰

路透曼谷8月8日 - 泰国央行总裁威拉泰接受路透专访时表示，泰国观光客来访人数及公共工程支出创新高，料将抵销内需疲弱和全球经济的拖累，使得泰国经济今年有望成长3.1%。

泰国仰赖贸易的经济，曾因全球经济环境恶化及出口需求放缓而受到重创。泰国央行预期2016年经济将连续第四年下滑。

威拉泰表示，观光业一直是泰国经济少数的亮点之一，政府在高昂基础建设方面的支出则让今年稍晚迟滞的经济注入强心针。

“我们走在正轨上”，威拉泰周五接受路透专访时表示。“我们必须监控英国退欧的间接影响。我们的经济有某些领域已经受到中国转型的冲击。但我们预期政府下半年在大型项目方面会有更多的支出。”

泰国央行预计今年泰国经济增长3.1%，出口下滑2.5%。泰国经济去年增长2.8%，高于2014年的0.8%，2014年时政治动荡导致经济濒临衰退。

泰国第一季经济较前季上升0.9%，较上年同期增长3.2%。

泰国军政府2014年5月掌权后一直在大肆宣扬实施大型基建项目计划，但至今支出寥寥。威拉泰说，现在情况应会改变，大型项目已经进行招标，他并补充说2017年支出将增加。

威拉泰表示，情况明显恶化时央行能放松政策，但目前没有降息以提振经济增长的必要，因流动性仍充足。

“货币政策在进一步提振经济增长方面存在极限，”他说。

“我们需要解决的更多是供应面政策...而且我认为政府完全认识到这一点。财政引擎正在向前推进。”(完)

(编译 戴素萍/杜明霞；审校 王洋/王兴亚)

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