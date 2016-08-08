专访：观光和基础建设今年将支持泰国经济--央行总裁威拉泰

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透曼谷8月8日 - 泰国央行总裁威拉泰接受路透专访时表示，泰国观光客来访人数及公共工程支出创新高，料将抵销内需疲弱和全球经济的拖累，使得泰国经济今年有望成长3.1%。
泰国仰赖贸易的经济，曾因全球经济环境恶化及出口需求放缓而受到重创。泰国央行预期2016年经济将连续第四年下滑。
威拉泰表示，观光业一直是泰国经济少数的亮点之一，政府在高昂基础建设方面的支出则让今年稍晚迟滞的经济注入强心针。
“我们走在正轨上”，威拉泰周五接受路透专访时表示。“我们必须监控英国退欧的间接影响。我们的经济有某些领域已经受到中国转型的冲击。但我们预期政府下半年在大型项目方面会有更多的支出。”
泰国央行预计今年泰国经济增长3.1%，出口下滑2.5%。泰国经济去年增长2.8%，高于2014年的0.8%，2014年时政治动荡导致经济濒临衰退。
泰国第一季经济较前季上升0.9%，较上年同期增长3.2%。
泰国军政府2014年5月掌权后一直在大肆宣扬实施大型基建项目计划，但至今支出寥寥。威拉泰说，现在情况应会改变，大型项目已经进行招标，他并补充说2017年支出将增加。
威拉泰表示，情况明显恶化时央行能放松政策，但目前没有降息以提振经济增长的必要，因流动性仍充足。
“货币政策在进一步提振经济增长方面存在极限，”他说。
“我们需要解决的更多是供应面政策...而且我认为政府完全认识到这一点。财政引擎正在向前推进。”(完)
(编译 戴素萍/杜明霞；审校 王洋/王兴亚)
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。
路透东京1月16日 - 日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。 此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。 日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。 “日本经济延续温和反弹势头，未来可望温和扩张，”日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区支行经理季度会议上表示。 这是日本央行七个季度以来首次上调对这么多地区的评估，表明央行对经济复苏正在获得动能更有信心。 日本央行在报告中称，“海外经济继续温和增长，”而收入增加正在帮助刺激支出。 日本央行在地区分行总裁会议上发布的上述报告，将成为央行政策委员会在1月30-31日政策会议上考虑的因素之一。 很多分析师预计，由于经济前景好转，日本央行未来几个月将不会扩大刺激措施。 日本经济增长一直低迷，但随着