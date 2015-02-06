泰国加强与中国的全面军事合作

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透曼谷2月6日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 中国和泰国周五同意未来五年加强从情报共享到打击跨国犯罪在内的军事合作。泰国军政府寻求调整泰国和美国的联盟关系。
在中国国防部长常万全对曼谷进行两天访问期间，双方达成了上述协议。泰国军政府寻求中国的支持，西方国家对泰方延迟回归民主感到不安。
“中国同意帮助泰国加强国防，并对国防技术提出建议，”泰国国防部长Prawit Wongsuwan对记者说道。
“中国不会干预泰国政治，但将提供政治上的支持，协助维持各个层面的联系。这是中国的政策。”
Prawit表示，泰国和中国同意增加联合军事演习，但没有提供更多细节。
“我们同意增加泰国空军和中国空军的联合军事演习，并加强未来三到五年的全面军事合作。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。