泰国加强与中国的全面军事合作

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷2月6日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 中国和泰国周五同意未来五年加强从情报共享到打击跨国犯罪在内的军事合作。泰国军政府寻求调整泰国和美国的联盟关系。
在中国国防部长常万全对曼谷进行两天访问期间，双方达成了上述协议。泰国军政府寻求中国的支持，西方国家对泰方延迟回归民主感到不安。
“中国同意帮助泰国加强国防，并对国防技术提出建议，”泰国国防部长Prawit Wongsuwan对记者说道。
“中国不会干预泰国政治，但将提供政治上的支持，协助维持各个层面的联系。这是中国的政策。”
Prawit表示，泰国和中国同意增加联合军事演习，但没有提供更多细节。
“我们同意增加泰国空军和中国空军的联合军事演习，并加强未来三到五年的全面军事合作。”(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
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