泰国军事政变招致国际社会谴责

路透华盛顿5月22日（记者 David Brunnstrom/Arshad Mohammed） - 泰国军方接管政权迅速招致国际社会的谴责，美国称正在评估对泰国的军事援助和其他与泰国的合作。

泰国军方宣布实施宵禁，时间为夜里10点至凌晨5点；并暂时搁置宪法，扣留了一些政客；还命令对立的抗议阵营解散。

“这次军事政变没有正当理由，”美国国务卿克里在声明中称。

“这种行为会给美国与泰国的关系带来负面影响，特别是与泰国军方的关系。我们正在根据美国法律对军事和其他援助与合作进行评估。”

欧洲和亚洲国家也对泰国政变表示担忧，德国、法国和英国发布声明予以谴责，日本外务省表示“遗憾”，新加坡敦促各方避免暴力。

克里对泰国军方扣留高层政治领导人的报导表示关切，并呼吁立即释放被扣人员。他敦促“立即”恢复平民政府，并解除对媒体的管制。

联合国秘书长潘基文称，他对泰国局势“极为关切”，呼吁“立即恢复符合宪法的、平民的和民主的管理，各方都加入对话，为长期和平与繁荣铺平道路”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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